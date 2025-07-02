Çeşme'de Orman Yangınına Karadan Müdahale Ediliyor

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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahaleye devam ediliyor. Bölgedeki zarar gören yapılar ve tahliye edilen hayvanlar dikkat çekiyor.

HAVANIN KARARMASIYLA MÜDAHALEYE KARADAN DEVAM EDİLİYOR

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale havanın kararmasının ardından karadan devam ediyor. Bölgede elektrik ve telefon kabloları ile bazı yapılar da zarar gördü. Birçok besi çiftliğinin yer aldığı bölgede vatandaşlar dışında çok sayıda hayvan da tahliye edildi. Havanın kararmasının ardından alevlerin geceyi aydınlattığı görüldü. İzmir'den Çeşme'ye giden eski asfalt yol, polis ve jandarma ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Söndürme ekiplerinin dışında sağlık, arama kurtarma, UMKE, gibi birçok ekip bölgede özveriyle çalışıyor.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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