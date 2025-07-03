Çeşme'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ildır Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın tarım alanında başlayarak ormana sıçradı ve tedbir amaçlı üç mahalle boşaltıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Ildır Mahallesi'nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Çeşme ilçesinde etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın tarım alanında başlayıp ormana sıçramış, tedbir amaçlı üç mahalle boşaltılmıştı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe yönetimine seslenerek transfer çağrısı yaptı: Rica ediyorum, lütfen

Ali Koç'a seslenerek yapması gereken transferi yalvar yakar açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmi Galatasaray ile anılan Joao Felix'ten İstanbul'da sürpriz paylaşım

İsmi Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldız İstanbul'dan paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.