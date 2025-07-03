Çeşme'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
İzmir'in Çeşme ilçesinde Ildır Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın tarım alanında başlayarak ormana sıçradı ve tedbir amaçlı üç mahalle boşaltıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Ildır Mahallesi'nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.
Çeşme ilçesinde etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın tarım alanında başlayıp ormana sıçramış, tedbir amaçlı üç mahalle boşaltılmıştı.
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel