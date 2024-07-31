Çeşme'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
İZMİR'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 arazöz ve orman işçileri müdahale ediyor.
İZMİR'in Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çeşme ilçesinin Germiyan Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle yangına müdahale sürüyor.