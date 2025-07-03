Çeşme'de Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor
İzmir'in Çeşme ilçesinde Ildır Mahallesi'nde çıkan orman yangınına karşı ekiplerin müdahale çalışmaları sürerken, alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle bazı konutlar tahliye edildi. Yangın, tarım alanından başlayarak ormana sıçradı ve üç mahalle boşaltıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Ildır Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları gün boyu devam etti. Havanın kararmasıyla karadan müdahale sürüyor.
Jandarma ekipleri, Ildır Mahallesi'ndeki alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle bazı konutları tahliye etti.
Yangın, dün Ildır Mahallesi'ndeki tarım alanında başlayıp ormana sıçramıştı.
Yangın sebebiyle 3 mahalle boşaltılmıştı.
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel