Çeşme'de Orman Yangını Davasında Karar Açıklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen yıl ormanlık ve makilik alanda çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaayı yineledi.

Duruşmada, taraf avukatları mütalaaya karşı beyanda bulundu. Daha sonra duruşmaya ara verildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar B.G.Ö. ve B.S.Y. hakkında "taksirle orman yangınına neden olma" ile "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından, A.E, M.A.Y. ve Ö.G. hakkında ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan beraat kararı verdi.

Heyet, sanıklar A.E, Ö.G. ve M.A.Y. hakkında "orman yangınına neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanıkların yangını söndürmek için çaba göstermesi ve cezaların geleceğe etkileri gözetilerek bu süre önce 4 yıl 2 aya, ardından 3 yıl 5 ay 20 güne indirildi.

Olay

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde 15 Temmuz 2024'te ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürülmüştü.

Ekiplerin bölgede yaptığı kontrollerde Mesut Coşkunöz (68), oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve Mesut Coşkunöz'ün yeğeni Mine Elmas'ın (35) cansız bedenlerine ulaşılmış, olayla ilgili 4'ü alandaki inşaatta çalışan işçi ile arazi sahibi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı "taksirle orman yangınına neden olma" ile "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Tutuklu yargılanan A.E. ile Ö.G, 18 Ekim 2024'te ara kararla serbest bırakılmıştı.