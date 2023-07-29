Çeşme'de Orman Yangını: Alevlere Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Ildır Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ildır Mahallesi'nde, bugün saat 15.54'te orman yangını çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 9 dakika içinde yapıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.