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Çeşme'de Oltasını Çıkarmak İsterken Boğuldu

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İzmir'in Çeşme ilçesinde balık tutarken oltası kayaya takılan Coşkun Zambaklı, denize girerek oltasını çıkarmaya çalışırken boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından denizden çıkarılan Zambaklı, müdahale edilmesine rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde balık tutarken kayaya takılan oltasını çıkarmak için denize giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Coşkun Zambaklı (59), Pırlanta Plajı yakınlarında balık tutmaya çalıştığı sırada kayaya takılan oltasını çıkarmak için denize girdi.

Zambaklı'nın denizden çıkamaması üzerine, çevredekiler durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce denizden çıkarılan Zambaklı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Coşkun Zambaklı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel
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