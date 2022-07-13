Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (4) 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAİzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte çıkan ve halen söndürme çalışmaları devam eden yangının bölgede çalışan işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcıklardan kaynaklandığı belirlendi. 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte çıkan ve halen söndürme çalışmaları devam eden yangının bölgede çalışan işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcıklardan kaynaklandığı belirlendi. Kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangınla ilgili 7 işçi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Tolga TAHÇI / İZMİR, Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel İzmir Çeşme Güncel Haberler

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