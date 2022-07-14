Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (12) - Haberler

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Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (12)

Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (12)

KISMEN KONTROL ALTINDA İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın komuta aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi ve 38 teknik elemanın müdahale ettiği öğrenildi.

KISMEN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın komuta aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi ve 38 teknik elemanın müdahale ettiği öğrenildi. Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile bölgeye inceleme yapmak için gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, DHA'ya açıklama yaptı. Vali Köşger yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çeşme ilçesindeki Karaköy mevki ve Ovacık Mahallesi'ndeki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz tam teçhizat ile herhangi bir duruma karşın görevlerini sürdürüyorlar"

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

İzmir Çeşme Güncel Haberler

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