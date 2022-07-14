ÇEŞME'DE MAKİLİK YANGINI; 7 GÖZALTI - Haberler

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ÇEŞME'DE MAKİLİK YANGINI; 7 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında havanın kararması ile sona eren havadan müdahale, günün ilk ışıkları ile tekrar başladı.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında havanın kararması ile sona eren havadan müdahale, günün ilk ışıkları ile tekrar başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince'nin bölgede inceleme yaptığı öğrenildi. Öte yandan yangına müdahalede, 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın komuta aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi ve 38 teknik elemanın görev aldığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yavuz Selim Köşger İzmir Çeşme Güncel Haberler

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