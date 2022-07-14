ÇEŞME'DE MAKİLİK YANGINI; 7 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇEŞME'DE MAKİLİK YANGINI; 7 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının dron ile çekilmiş görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının dron ile çekilmiş görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Özkan, paylaşımına "Çeşme Ovacık'taki yangın drone ile görüntülendi" notunu düştü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Çeşme Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title