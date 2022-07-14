ÇEŞME'DE MAKİLİK YANGINI; 7 GÖZALTI Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının dron ile çekilmiş görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının dron ile çekilmiş görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Özkan, paylaşımına "Çeşme Ovacık'taki yangın drone ile görüntülendi" notunu düştü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Çeşme Güncel Haberler

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