Çeşme'de makilik yangını (2)
Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİİzmir'in Çeşme ilçesinde, makilikteki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ
İzmir'in Çeşme ilçesinde, makilikteki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bölgeye takviye olarak 2 yangın uçağı ve 1 helikopter daha gönderilirken, karadan da 15 arazöz ile 4 dozer çalışmalara katıldı.Tolga TAHÇI / İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel