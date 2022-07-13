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Çeşme'de makilik yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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Çeşme'de makilik yangını (2)

TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİİzmir'in Çeşme ilçesinde, makilikteki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde, makilikteki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bölgeye takviye olarak 2 yangın uçağı ve 1 helikopter daha gönderilirken, karadan da 15 arazöz ile 4 dozer çalışmalara katıldı.

Tolga TAHÇI / İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

İzmir Çeşme Güncel Haberler

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