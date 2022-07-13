Çeşme'de makilik yangını
Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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İZMİR'in Çeşme ilçesinde makilikte yangın çıktı.
İZMİR'in Çeşme ilçesinde makilikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikten, saat 13.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel