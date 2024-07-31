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Çeşme'de makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale

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İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Germiyan Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak ile 5 arazöz sevk edildi. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışması başlatan ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Germiyan Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak ile 5 arazöz sevk edildi.

Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışması başlatan ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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