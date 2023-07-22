Çeşme'de Makilik Alanda Yangın Çıktı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve orman müdürlüğüne ait araçlar sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Musalla Mahallesi'ndeki Ulusoy Limanı'nın arkasında çam ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ve dozer sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel