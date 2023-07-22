Çeşme'de Makilik Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve orman müdürlüğüne ait araçlar sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.