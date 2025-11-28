Haberler

Çeşme'de Kuvvetli Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, yollarda su birikintilerine ve bazı ev ile iş yerlerinin su baskınlarına neden oldu. Belediye ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış, Çeşme ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi

Kent saldırı altında, gençler pistte: Rusça şarkılarla eğlence tam gaz
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur

Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.