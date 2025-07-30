Çeşme'de Kıyıya Vuran Orkinos Tepki Çekti

Çeşme'de Kıyıya Vuran Orkinos Tepki Çekti
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, kıyıya vuran orkinosu sandalyeyle karaya çıkarmaya çalışan vatandaşların görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Orkinos, sandalyeden kurtularak denize döndü. Olayla ilgili yetkililer çalışma başlattı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, vatandaşlar kıyıya vuran orkinosu sandalyeyle karaya çıkarmaya çalıştı. Çevredekilerin cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki çekti.

Çeşme ilçesinde, dün kıyıya vuran orkinosu gören plajdaki bazı kişiler, balığı sandalyeyle kıyıya çıkarmaya çalıştı. Sandalyeden kurtulan orkinos, denize geri dönüp gözden kayboldu. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Benzer olayların ilçenin farklı koylarında da yaşandığı bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri, balıkların kıyıya vurma nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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