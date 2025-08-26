Çeşme'de İnşaatta Çalışan İşçi Ölü Bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçi Mehmet Çur, nöbet kulübesi olarak kullanılan bir konteynerde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çur'un hayatını kaybettiğini doğruladı.

Dalyan Mahallesi 4225 Sokak'taki inşaatta nöbet kulübesi olarak kullanılan konteynerin üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kontrolde, Mehmet Çur'un (60) hayatını kaybettiği belirlendi.

Çur'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel
500
