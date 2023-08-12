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Çeşme'de Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve çaldıkları cüzdan içerisindeki kartlarla da alışveriş yapan şüpheliler yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve çaldıkları cüzdan içerisindeki kartlarla da alışveriş yapan şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz çarşamba günü Ilıca Plajı'nda iki adet çanta hırsızlığı, Alaçatı Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bir iş yerinde müşterinin çantasından telefon hırsızlığı ile yine Kemalpaşa Caddesi'nde yankesicilik yöntemiyle ele geçirilen cüzdan içerisindeki kartlardan bin 600 kiralık harcama yaptıkları tespit edilen, çok sayıda yankesicilik suçuna karıştıkları belirlenen O.G. ile T.K. isimli şüpheliler Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Ilıca İzmir Çeşme Güncel Haberler

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