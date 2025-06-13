Çeşme'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Düzenlendi
İzmir'in Çeşme ilçesinde, halk eğitim merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Çeşme Kent Enstitüsü iş birliğiyle Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide kursiyerlerin çeşitli eserleri sergilendi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, halk eğitim merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.
Çeşme Kent Enstitüsü iş birliğiyle Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde açılan sergide kursiyerlerin resim, seramik, kağıt rölyef, dekoratif sepet örücülüğü ve biçki-dikiş gibi farklı alanlardan eserler yer aldı.
Açılışa Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Banu Ayhan da katıldı.
Sergi, yarın sona erecek.
Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel