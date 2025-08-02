Çeşme'de Eğlence Mekanında Silahlı Tartışma: 7 Yaralı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında yaşanan silahlı tartışmada 7 kişi yaralandı. 19 yaşındaki iki genç, işletmeci ve bir müşteriyi vurarak kaçmaya çalıştı. Yaralıların sağlık durumları iyi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDILAR

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında içki içip taşkınlık çıkaran M.E.A.(19) ve H.K.A.(19), tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı'yı(39) tabancayla ayağından, Z.G.'yi (25) de bacağından vurdu. Silah sesleri üzerine büyük bir korku yaşayan mekandakiler, panikle kaçışmaya başladı. Yaşanan kargaşa sırasında, R.B.C. (33), D.B. (21), K.E. (20), A.İ.T. (20) ve E.Y. (20) yerde bulunan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Yaralı 7 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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