Çeşme'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 7 Yaralı, 2 Tutuklama

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alaçatı Mahallesi 12057 Sokak'taki bir eğlence mekanında M.E.A. (19) ve H.K.A. (19) ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında işletme sahibi M.A. (39) ile Z.G. (25) tabancayla bacaklarından yaralandı.

Mekanda bulunan K.E. (20), A.İ.T. (20), E.Y. (20), D.B. (21) ve R.B.C. (33), kaçmaya çalıştıkları sırada düşmeleri ve yerdeki cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A'yı olay yerinde suç aleti tabancayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.