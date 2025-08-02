Çeşme'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 7 Yaralı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alaçatı Mahallesi 12057 Sokak'taki bir eğlence mekanında M.E.A. (19) ve H.K.A. (19) ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda işletme sahibi M.A. (39) ve Z.G. (25) tabancayla bacaklarından yaralandı.

Mekanda bulunan K.E. (20), A.İ.T. (20), E.Y. (20), D.B. (21) ve R.B.C. (33), kaçmaya çalıştıkları sırada düşerek yerdeki cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A'yı olay yerinde suç aleti tabancayla yakaladı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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