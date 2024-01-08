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Çeşme'de eğlence mekanında silahlı kavga: 1 yaralı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kavga sonucunda şüpheliler yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ardıç Mahallesi'ndeki mekanda dün gece S.E. ile 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, şüphelilerden biri S.E'yi tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.E. ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eğlence mekanındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan 3 kişiyi kısa sürede yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Çeşme Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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