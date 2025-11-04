Haberler

Çeşme'de Eğlence Mekanına Kurşunlama Olayı: 1 Gözaltı

Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekânına düzenlenen kurşunlama saldırısında A.C. adlı bir şüpheli yakalandı, başka bir şüphelinin ise peşine düşüldü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanını kurşunladığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alaçatı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanı gece saatlerinde kurşunlandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, saldırganlardan birinin A.C. olduğunu tespit etti.

A.C. saklandığı adreste yakalandı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
