Çeşme'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan operasyonda, düzensiz göçmen olarak tespit edilen 7 kişi yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Doyuran Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karada tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
