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Çeşme'de Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Çeşme'de Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Tamamlandı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre, ilk etapta 769 hane doğalgazdan faydalanabilecek.

İzmir'in Çeşme ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

İzmir Doğalgaz'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede 2024 yılının kasım ayında başlatılan çalışmaların birinci etabı tamamlanarak gaz arzı sağlandı.

Proje kapsamında 1362 metre çelik hat, 5 bin 739 metre polietilen ana hat ve 1322 metre servis hattı imalatı gerçekleştirildi.

İlk etapta 769 hanenin doğalgazdan faydalanabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, Çeşme'nin doğal gaza kavuşmasıyla gaz kullanan ilçe sayısının 29'a ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"İzmir Doğalgaz olarak, lisans sınırlarımızın her noktasına temiz, ekonomik ve güvenli enerji doğalgazı ulaştırma hedefimiz doğrultusunda, yatırımlarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz. Çeşme'de ilk etapta Musalla Mahallesi'nde başlayan çalışmalarımız, bu yıl ve önümüzdeki yıllarda planlayacağımız yatırım programlarıyla genişletilecektir. Gaz arzının sağlandığı bölgedeki vatandaşlarımız ve işletmeler gerekli işlemleri yaparak hemen doğalgaz kullanımına geçebilirler."

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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