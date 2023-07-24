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Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde orman dışı makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde orman dışı makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alaçatı Mahallesi'ndeki yerleşim yerine yakın konumda bulunan, maki ağaçlarının olduğu orman dışı alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak ve 6 arazöz sevk edildi.

Yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

Alaçatı İzmir Çeşme Güncel Haberler

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