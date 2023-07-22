Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangına 4 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alaçatı ile Zeytineli mahalleleri arasındaki geniş bir otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler yangına, 4 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.