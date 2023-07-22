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Çeşme'de çıkan orman yangınında 40 hektar alan etkilendi

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İzmir'in Çeşme ilçesinin Karadağ mevkiinde çıkan orman yangınında, yaklaşık 40 hektar bozuk orman alanının etkilendiği belirtildi. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Yangının ardından gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen şüpheli K.Ç.'nin, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla yangın bölgesinde görüntülendiği ortaya çıktı. K.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinin Karadağ mevkiinde çıkan orman yangınında, yaklaşık 40 hektar bozuk orman alanının etkilendiği belirtildi. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Yangının ardından gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen şüpheli K.Ç.'nin, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla yangın bölgesinde görüntülendiği ortaya çıktı. K.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karadağ İzmir Çeşme Güncel Haberler

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