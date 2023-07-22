Çeşme'de çamlık alanda çıkan yangınla ilgili şüpheli yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangında çamlık alanı kundakladığı belirlenen bir şüpheli polis tarafından yakalandı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangınla ilgili, alanı kundakladığı belirlenen 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yangın saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına almaya çalışılıyor. yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de, 5 arazöz 2 su tankeri 1 dozerle müdahale ediyor.

Kundakçı olduğu belirlenen şüpheli yakalandı

Öte yandan yangını çıkardığı ve alanı kundakladığı belirlenen bir şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

Ekiplerin yangını kontrolle alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR