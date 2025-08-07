Çeşme'de Cam Tavanda Dans Eden Sürücülere 11 Bin Lira Ceza

İzmir'in Çeşme ilçesinde, trafikte otomobillerin açılır cam tavanına çıkarak dans eden kişiler nedeniyle iki sürücüye 11 bin 442 lira idari ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 34 GPT 452 ve 35 BDH 510 plakalı otomobillerin seyir halindeyken açılır cam tavanına çıkılarak dans edilmesine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, araç plakalarından kimlikleri tespit edilen iki sürücüye toplam 11 bin 442 lira idari ceza kesildi.

Ayrıca, sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.