Çeşme'de Beach Club'a Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir beach club'a rezervasyonları olmadığı için alınmadıkları ileri sürülen 2 kişinin ateş açtığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişinin olay yerine geldiği otomobilin yanında beklerken, araçtan aldığı silahla ateş açtığı anlar anbean kaydedildi.

Çeşme'de beach club'a alınmayan iki kişi rastgele ateş etti; 1 yaralı (2)

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir beach club'a rezervasyonları olmadığı için alınmadıkları ileri sürülen 2 kişinin ateş açtığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişinin olay yerine geldiği otomobilin yanında beklerken, araçtan aldığı silahla ateş açtığı anlar anbean kaydedildi. (DHA