Çeşme'de Balıkçı Barınağında Tekne Yangını

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İzmir'in Çeşme ilçesinde balıkçı barınağında demirli bir teknede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, balıkçı barınağında demirli bir teknede yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Çeşme ilçesi Ilıca Balıkçı Barınağı'ndaki bir teknede çıktı. Demirli olarak bulunan tekneden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: İbrahim Evrim AYRAL/ÇEŞME, (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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