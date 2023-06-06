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Çeşme'de 82 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme'de 82 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 82 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, gece geç saatlerde lastik botlardaki düzensiz göçmenleri tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, 2 ayrı lastik bottaki toplam 82 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

Göçmen İzmir Çeşme Güncel Haberler

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