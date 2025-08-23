Çeşme'de 4'ü Çocuk 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik, Deliklikoy mevkisinde düzensiz göçmenleri tespit ederek 4'ü çocuk 8 kişiyi yakaladı. Ayrıca, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 4'ü çocuk 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, insansız hava aracı tarafından Deliklikoy mevkisinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, 4'ü çocuk 8 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheliler ise jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
