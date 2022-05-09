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35 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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35 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eski Alman tatil köyü mevkiindeki ormanlık alanda, çalılıklar arasında gizlenmiş 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'de Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eski Alman tatil köyü mevkiindeki ormanlık alanda, çalılıklar arasında gizlenmiş 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bugün saat 11.00 sıralarında, Şehit Mehmet Mahallesi eski Alman tatil köyü yakınındaki ardıç ağaçlarından oluşan ormanlık alanda, çalılıklar arasında gizlenmiş 12'si erkek, 23'ü kadın, toplam 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlerden 20'sinin Yemen, 7'sinin Ertire, 8'inin de Togo uyruklu olduğu belirlenirken, düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

(Muhammet İsa Atagöz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma, Çeşme, İzmir, Alman, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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