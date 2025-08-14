Çeşme'de 3 Kişiyi Öldüren Sanıklar Hakkında Dava Açıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 kişiyi tabancayla öldüren, 1 kişiyi de yaralayan sanık hakkında 3'er kez müebbet ve 18'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 28 Kasım'da, Abdurrahim Doğan (19), Azat Demir (22) ve Mehmet Sait Medeni'nin (19) öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar B.B. (22) ile O.A. (21) ve tutuksuz sanık Ö.Ö. (19) hakkında hazırlanan iddianame, Çeşme Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olayın detaylarına yer verilen iddianamede, Fahrettinpaşa Mahallesi'nde bir kafede maktul Abdurrahim Doğan'ın ve sanık B.B'nin birbirleriyle bakışmaya başladıktan sonra tartıştıkları, maktul Doğan'ın karşı grubun masasına giderek sanık Ö.Ö'ye B.B'yi işaret ederek, "Arkadaşın sarhoş mu?" diye sorduğu, Ö.Ö'nün de bu konuşmayı arkadaşı B.B'ye anlattığı kaydedildi.

İddianamede, B.B'nin O.A'yla konuşarak maktul Doğan ile buluşma ayarlamasını istediği, ardından grubun ormanlık bir alanda bir araya geldiği belirtildi.

Sanık B.B. ile maktul Doğan'ın tartışmaya başladıktan sonra Doğan'ın B.B'ye kafa attığına yer verilerek, daha sonra B.B'nin belinden çıkardığı tabancayla Doğan, Demir ve Medeni ile müştekiler A.D. ve A.M'nin (22) bulunduğu tarafa doğru hedef gözeterek ateş ettiği aktarıldı.

Olayda A.M'nin ağır yaralandığı, A.D'nin de çalılıklara doğru atlamasıyla yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Silahı köpek kulübesine saklamış

İddianamede, sanık B.B'nin olayın ardından iki arkadaşıyla otomobille evine giderek, silahını köpek kulübesine sakladığı belirtildi.

Daha sonra sanıklardan Ö.Ö. ile O.A'nın emniyete giderek teslim olduğu, B.B'nin de ertesi gün polis tarafından yakalandığı kaydedildi.

Tutuklu sanık B.B. hakkında 3 maktule karşı "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, A.D. ve A.M'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18'er yıla, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu sanık O.A. ve tutuksuz sanık Ö.Ö. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıla kadar, "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan da 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olay

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 28 Kasım 2024'te çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Azat Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni ölmüş, A.M. yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerden O.A. ve Ö.Ö. polise teslim olmuş, B.B. de polis ekiplerince yakalanmıştı.