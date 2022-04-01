Çeşme'de 14 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler

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Çeşme'de 14 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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Çeşme'de 14 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 14.30 sıralarında Çeşme açıklarında sal içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildikleri tespit edilen 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarıldı. Sağlık kontrollerinin ardından kaçak göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Çeşme'de 14 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Sahil Güvenlik, Yunanistan, İzmir, Çeşme, Güncel, Haberler

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