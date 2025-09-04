Haberler

Çeşme'de 11 Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı

Çeşme'de 11 Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı, bunlardan 11'i tutuklandı. Operasyonlarda kenevir, esrar, kokain ve sentetik haplar ele geçirildi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde polisin düzenlediği 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaz döneminde gerçekleştirilen operasyonlarda 264 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 788 gram esrar-skunk, 86 gram kokain, 35 sentetik hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi. İşlem yapılan 23 şüpheliden 11'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Akaryakıta dev zam geldi! Fiyatı 56 lirayı aştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.