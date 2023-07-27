Çeşme Belediye Başkanı Plaj Temizliği Yaptı

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, 'Temiz Kıyı, Temiz Deniz' etkinlikleri kapsamında Çeşme Ilıca Plajı'nda çöp topladı. Eline çöp torbası alarak plaj temizliği yapan Başkan Oran, "Çeşme bizim sevdamız. Yılmak yok, yorulmak yok. Çeşme aileme söz verdim. Pırlanta taşı plajlarımızda bir tane çöp kalmayana dek düzenli aralıklarla yaptığımız temizliğimiz devam edecek" dedi.

Ilıca Plajı'nı temizlemek için Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, belediye personeli ve çok sayıda çevre dostu gönüllü seferber oldu.

Her zaman kirletmemenin temizlikten daha önemli olduğu bilincini geliştirmeye çalıştıklarının altını çizen Başkan Oran, "Ilıca Plajı dünyanın en güzel plajları arasında yer alacak bir plaj. Kirli görmek bizi çok üzüyor. Kıymetini bilmemiz lazım. Çeşme'ye, İzmir'e yakışır hale gelmesi ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması için plaj temizliği etkinliklerimiz düzenli olarak devam edecek. Ben Çeşme aileme söz verdim, bu yüzden her şey söz verdiğim gibi…" diye konuştu.