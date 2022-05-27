Çeşme açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca geri itildikleri belirlenen 25 göçmen kıyıya çıkarıldı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.