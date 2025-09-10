Haberler

Çeşme açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından yapılan operasyonda 75 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca ilçe açıklarında durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen de yakalandı.

38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) sevk edildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 7'si çocuk 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
Andre Onana, Türkiye'ye geliyor

Süper Lig devi, dünyaca ünlü yıldızını Türkiye'ye getiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dökülen dişleri yeniden çıkartan ilaç geliştirildi

Dişler yeniden çıkarılabilir! Piyasaya sürüleceği tarih belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.