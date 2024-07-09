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Çeşme Açıklarında 7 Kaçak Göçmen Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarının geri ittiği can salının kayalıklara çarpıp batması sonucu 7 kaçak göçmen hayatını kaybetti. 19 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarının geri ittiği can salının kayalıklara çarpıp batmasıyla ölen 7 kaçak göçmenin cesedine ulaştı. Yüzerek Karaada'ya çıkan 18 ve bölgedeki balıkçıların da sudan çıkardığı 1 olmak üzere toplam 19 kaçak göçmen kurtarıldı. Kayıp olduğu tespit edilen 1 kaçak göçmen ise aranıyor.

Sahil güvenlik ekipleri, saat 10.47'de alınan, Çeşme Karaada üzerinde bir grup kaçak göçmenin olduğu, bölgedeki balıkçı teknesine 1 göçmenin denizden alındığı ve denizde başka göçmenlerin olabileceği ihbarıyla harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 1 helikopter, 4 bot ve 1 dalış timiyle bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler 18'i Karaada'da, 1'i de bölgedeki balıkçı teknesinde olmak üzere 19 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sırasında 7 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı.

CAN SALIYLA GERİ İTİLMİŞLER

Kurtarılan kaçak göçmenler, ilk ifadelerinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına yakın bir mevkide sürüklenmeye terk edildiklerini ve içinde bulundukları can salının kayalıklara çarpıp batmasıyla yüzerek Karaada üzerine çıktıklarını söyledi. Kaçak göçmenler, can salında toplam 27 kaçak göçmen olduğunu da söyledi. Kaçak göçmenlerin ifadelerinden kayıp olduğu anlaşılan 1 kişinin daha bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdüğü bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunanistan Göçmen İzmir Çeşme Sahil Güvenlik Dünya Güncel Haberler

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