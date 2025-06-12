Çeşme Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çeşme Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 1'i çocuk 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 1'i çocuk 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler lastik bottaki 1'i çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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