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Çeşme Açıklarında 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından karaya çıkarılarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, bottaki 16'sı çocuk 41 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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