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Çeşme Açıklarında 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisinde 14'ü çocuk toplam 41 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı. Göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 14'ü çocuk 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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