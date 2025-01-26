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Çeşme Açıklarında 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çeşme Açıklarında 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 41 düzensiz göçmen yakalandı. Lastik bot içerisinde bulunan göçmenler, 17'si çocuk olmak üzere işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik botta, 17'si çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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