ÇEŞME AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Haberler

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 01.08'de, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesi olan depremin, 7.27 kilometre derinliğinde olduğu öğrenildi.

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Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

Demirören Haber Ajansı / Güncel