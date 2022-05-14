ÇEŞME AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Haberler

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ÇEŞME AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇEŞME AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 01.08'de, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesi olan depremin, 7.27 kilometre derinliğinde olduğu öğrenildi.

BİLGİLENDİRME

Haber:  Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Deprem, İzmir, Çeşme, AFAD, Güncel, Haberler

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