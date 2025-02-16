Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, AK Parti'de değişim kulisleri hareketlendi

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti kulisleri iyiden iyiye hareketlendi
Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
İthal ürün yasağı kalktı, Cilvegözü'nde tır kuyruğunun sonu görünmüyor

Yasak kalktı, Türkiye sınırında devasa tır kuyrukları oluştu
Emekli banka banka promosyon kovalıyor! Rakam 25 bin lirayı buldu

Milyonlarca emekli banka banka geziyor! Rakam 25 bin TL'ye kadar çıktı

Çeşme Açıklarında 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çeşme Açıklarında 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından durdurulan iki lastik botta 38 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında hareketli lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen yakalandı, bir zanlı gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında 2 lastik botta, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan hareketli lastik botlardaki 12'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
img

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun
img

Hadise'den yürek hoplatan poz! Yeni şarkısını böyle duyurdu
img

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk'ün Antalya'da yeni görüntüsü ortaya çıktı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni görüntüsü ortaya çıktı
Endoskopi sırasında bağırsakları delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Kayyum protestolarında skandal anlar! İsrail lehine slogan attı

Kayyumu protesto etmek için sokağa inenlerden skandal slogan
Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul'a lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Bu kez gerçekten kuvvetli geliyor
Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ortalık fena karıştı

Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ülke resmen ikiye bölündü
Trafikte makas atan magandalara yeni yaptırımlar yolda

Trafikte bunu yapanlar şimdi yandı! Yeni yaptırımlar geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.